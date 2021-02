News Transcript On Campus, University of Delaware, Fall 2020

The University of Delaware, Newark, Del., has named the following area residents to the dean’s list for the Fall 2020 semester: Hannah Trainor of Freehold, Jacquelin Cianci of Colts Neck, Joshua Grun of Morganville, Justin Polkowitz of Marlboro, Meghan Summonte of Freehold, Ethan Sholom of Manalapan, Edward Spinello of Morganville, Nicole Carara of Manalapan, Tomi-Lynn Paolino of Colts Neck, Jacob Wasserman of Morganville.

And, Nicole Avramenko of Marlboro, Rachel Cohen of Manalapan, Sara Katz of Marlboro, Ben Sammarco of Colts Neck, Samantha Sidorsky of Manalapan, William Goldhecht of Morganville, Lindsey Zadok of Manalapan, Marisa Tudisco of Colts Neck, Gregory Lucarelli of Colts Neck, Danielle Mella of Freehold, Jennifer Vitale of Freehold, Nicole Martinez of Freehold, Olivia Mule of Manalapan.

Also, Seth Wisniewski of Manalapan, Shaun Lederman of Morganville, Nicholas Novoa of Manalapan, Connor Griffin of Freehold, Amanda Edwards of Freehold, Jessica Chin of Morganville, Antonia Bradley of Freehold, Briana Vuoso of Manalapan, Joseph Maccariello of Manalapan, Caroline Posner of Morganville, Brian Reynolds of Freehold.

And, Danielle Bimonte of Freehold, Cody Wiener of Manalapan, Kaitlin Valentin of Manalapan, Taylor Fliegelman of Manalapan, Julia Adamkiewicz of Manalapan, Antoinette Murphy of Freehold, Kerry Foley of Colts Neck, Benjamin Olarsch of Morganville, Brianna Kaplan of Morganville, Allison Barnett of Manalapan, Makai Charles of Freehold, Allyson Pinnola of Manalapan, Matt Volk of Colts Neck, Sarah Geissler of Colts Neck.

Also, Stephanie Badea of Freehold, Lauren Gomez of Morganville, Jake Rosen of Marlboro, Alexandra Pisano of Manalapan, Carly Cooper of Marlboro, Hailey Levin of Freehold, Madeline Napolitano of Morganville, Rachel Horowitz of Marlboro, Sophie Zaidman of Marlboro, Alexa Steensen of Morganville, Sydney Winnegrad of Manalapan, Jayne Schiff of Freehold, Melissa Brutzman of Manalapan, Landon Goldman of Morganville.

And, Kayla Derby of Freehold, Casey Moran of Marlboro, Caitlin Grassi of Freehold, Anna Guinee of Freehold, Catherine McDermott of Colts Neck, Mollie Patmore of Manalapan, Danielle Blume of Manalapan, Carly Daum of Freehold, Julia Bachar of Freehold, Luke Maccariello of Manalapan, Henry Fidlow of Manalapan, Daniel DeBlasio of Manalapan, Dylan Perry of Marlboro, Kaitlin Sukhai of Manalapan, Emily Silman of Marlboro.

Also, Evan Battaglia of Morganville, Andrew Garcia of Manalapan, James Spucches of Freehold, Kayla Mulhern of Freehold, Victoria Ochlan of Freehold, Courtney Ostrowiak of Manalapan, Allison Robbins of Englishtown, Ryan Pongrac of Freehold, Anna Juliano of Freehold, Madison Cleary of Freehold, Erin Potter of Freehold, Anthony Giliberti of Marlboro, Derek Victor of Manalapan, Matthew Caputo of Marlboro.

And, Noah Katz of Freehold, Shivani Parekh of Freehold, Sydney Dictrow of Marlboro, Matthew Valoroso of Manalapan, Alexander Kuchuk of Manalapan, Dana DiSerio of Marlboro, Mackenzie Ricci of Morganville, Haley Colbert of Marlboro, Marissa Falcone of Manalapan, Jacob Miller of Manalapan, Justin Rowe of Morganville, Mary Amen of Manalapan, Dani Genco of Marlboro, Kayla Cirrincione-Tucker of Manalapan.

Also, Rebecca Meeks of Freehold, Nichole Crawford of Freehold, Gregory Solla of Freehold, Carly Coulombe of Freehold, Michael Boliver of Marlboro, Connor McSorley of Colts Neck, Sarah Madison of Freehold, Brianna Maniaci of Marlboro, Julia Gordon of Manalapan, Emma Steinberg of Morganville, Christopher Lesnik of Morganville.

And, Alexandra Zurzolo of Manalapan, Michael Ottone of Freehold, Luke Nestorowicz of Marlboro, Jessica Siminerio of Manalapan, Jake Mostowsky of Freehold, Gabriella Cammarata of Manalapan, Hannah Christopher of Colts Neck, Taylor Colby of Freehold, Kyle Von Nessen of Manalapan, Holley Nitsberg of Marlboro, Hailey Levine of Morganville, Olivia Downs of Morganville, Ava Storz of Manalapan.

Also, Katherine Messinger of Marlboro, Alexis Rosenstein of Marlboro, Marissa Manfre of Freehold, Leah Faulhaber of Freehold, Zoey Valentino of Freehold, Frank Daddato of Manalapan, Brooke Piniak of Morganville, Taylor Milo of Manalapan, Celina Scotti of Morganville, Gillian Zack of Colts Neck.

And, Gabriella Polemeni of Manalapan, Mikayla Adelson of Manalapan, Sarah Magrini of Manalapan, Jordan Moran of Marlboro, Matthew Holdorf of Freehold, Scott DePope of Colts Neck and Zachary Golden of Morganville.