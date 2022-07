News Transcript On Campus – The College of New Jersey

The College of New Jersey, Ewing Township, has named the following area residents to the dean’s list for the Spring 2022 semester. To achieve this honor, a student must carry 12 or more credits during the semester and earn a 3.5 (or above) grade point average:

From Englishtown: Ryan Benedict, Karan Gupta, Dominic Materia, Joseph Spinosi and Sarah Triolo;

From Freehold: Amanda Angiolini, Gina Benedetti, Michael Bond, Thomas Camilli, Madison Carducci, Carolyn Carmody, Joseph Chiusano, Kylie Clayton, Elvenia Colasante, Megan Constuble, Dana Corvil, Matthew Da Silva, Gianna Dane, Alyssa Desantis, Megan Drum, Christian Dudas, Angela Easton, Kendra Ebke, Lauren Farrell, Christopher Feingold, Jessica Fidel, Tyler Getz, Samantha Gottlieb, Elizabeth Grossman, Kyrrone Harmon, Bianca Hazel,

Mary Hicks, Aylin Jimenez, Lia Legregin, Hannah Leitner, Sophia Leonetti, Lelan Lockwood-Maldonado, Thomas Marten, Sean Neely, Erin Obermayer, Vincent Piper, Daniel Portnoy, Faith Potter, Sean Potter, Adrianna Puzio, Lindsey Ruderman, Jayce Schapiro, Steven Sharp,

Tyler Torre, Gavin Weimer and Michael Wertz;

From Manalapan: Yash Valia, Brianna Apen, Veronica Baker, Angela Carbonara, Jenna Carola, Julianna Chadziutko, Abigail D’Mello, Alana Denenberg, Grace DiPalermo,

Kerry Downing, Lauren Esposito, Rebecca Gervitz, Julianna Hanna, Nicholas Hanna,

Marc Kaliroff, Jason Katz, Melanie Katz, Justin Korman, Akansha Kothari, Ryan McCurdy,

Brandon Montano, Antonio Morra, Angelica Palmieri, Quentin Pickering, Erin Picklo, Arta Qosja, Julia Ricardo, Cara Rozencwaig, Jessica Savage, Samridhi Sawhney, Kaitlyn Smith,

Melissa Smith, Emma Stabile, Aiden Steuerman, Lauren Terr and Alexander Wilfong;

From Marlboro: Justin Bakos, Samantha Belle, Anthony Cuccurullo, Matthew Cyktor, Sarah Esposito, Taylor Fasano, Maria Maroko, Emily Maya, Nia Quigley, Danielle Ross, Hailey Ruane, Mollyjo Shaw, Zachary Sperling, Hailey Weinstein, Chloe Yadav and Lauren Zemanovich;

From Morganville: Kelly Applegate, Jenna Caceda, Nicole Carberry, Maansi Chalasani,

Hailey Chapman, Breanna Cheung, Christopher Depalma, Ryan DiPede, Hiya Dogiparthi, Ben Elman, Christopher Eng, Nikki Farber, Nia Jones, Isabella La Fata, Ryan Lemberg,

Shane Lemberg, Matthew Mentonis, Jessica Mirkin, Bianca Nicolescu, Emily Okun, Sarah Posen, Alexandra Ryan, Emily Tom and Michael Weiss.